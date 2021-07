Basta favori! E' questo il diktat di mercato della Juventus, che non intende più andare incontro né ai giocatori in uscita, né ad altri club con formule svantaggiose per i bianconeri. Una politica che riguarda in particolare la situazione legata al futuro di: dopo aver detto di voler lasciare Torino dal ritiro del Galles parlando addirittura di "due stagioni frustranti", il centrocampista ha fatto dietrofront dicendo di voler restare.- Non è di quest'idea però la Juve, che vuole trovargli una sistemazione anche per mettere a bilancio una plusvalenza dopo l'arrivo a parametro zero due anni fa dall'Arsenal. Come ha raccontato l'esperto di mercato Nicola Balice nell'ultima puntata dell' Osservatorio Romano , l'idea della Juve è quella di venderlo solo a titolo definitivo.. Se non dovessero arrivare offerte per prendere interamente il cartellino, Ramsey resterà a Torino.- Intanto, il giocatore ha respinto l'interesse del Crystal Palace che si era fatto avanti negli ultimi mesi:. La Juve però non vuole piegarsi alle richieste di 'favori' per Ramsey, e in generale l'idea del club è quella di evitare di arrivare alla fine del mercato con giocatori esuberi da svendere o dare in prestito all'ultimo pagando parte dell'ingaggio.