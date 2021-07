Sorrisi, selfie e autografi. La stagione 2021/22 della Juventus è iniziata tra applausi ed entusiasmo. Il più acclamato dai tifosi è stato Paulo Dybala, nonostante il suo futuro sia ancora in bilico per il rinnovo del contratto che tarda ad arrivare.. Un problema fisico che il giocatore ha provato a risolvere lavorando durante le vacanze, ma che potrebbe non aver superato del tutto.- Per questo l'ipotesi di un intervento non è ancora da escludere, la scelta verrà presa nei prossimi giorni quando. La Juve e Allegri si augurano non sia necessaria l'operazione, anche se, sulla carta, Arthur parte dietro nelle gerarchie del centrocampo: l'idea è quella di una linea a tre con Bentancur, Locatelli (obiettivo numero uno, nei prossimi giorni nuovo incontro col Sassuolo) e Rabiot.- L'ex Barcellona non è bocciato, ma c'è il capitolo mercato da tenere sempre aperto: al momento non ci sono club che si sono fatti avanti,. Oggi è la prima alternativa ai tre titolari di centrocampo: né una bocciatura per il futuro, né un intoccabile. Molto dipenderà dalle sue condizioni fisiche.