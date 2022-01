1









La Juventus resta vigile sul mercato, ma per adesso non si è mossa. Attende il momento giusto, probabilmente gli ultimi giorni saranno i più caldi in questo senso, dato che il club bianconero ha la necessità di vendere prima di acquistare. Pesa per esempio il pesante ingaggio di Aaron Ramsey, ma non solo. Ma quali sono stati i migliori affari in entrata della Juventus a gennaio? Andiamo a ripercorrerli nella gallery. I tifosi della Juventus sperano di aggiungerne altri alla lista: il sogno resta Dusan Vlahovic.



Sfoglia la gallery per scoprire i colpi messi a segno dalla Juventus a gennaio