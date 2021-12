Non accadeva da un po' che il mercato di gennaio fosse così atteso in casa Juventus: una prima parte di stagione non esaltante, la scarsa vena realizzativa e l'oggettiva difficoltà in alcuni reparti hanno fatto sì che l'ambiente bianconero si aspetti interventi già in questa sessione invernale. I nomi sono tanti e non sarà facile: appare improbabile che arrivi un grande colpo e anche la storia lo insegna. Ma quali sono stati i migliori affari in entrata della Juventus a gennaio? Andiamo a ripercorrerli nella gallery.