C'è un solo giocatore nella storia del calcio italiano ad aver giocato almeno una partita di Serie A in ogni ruolo. Si chiamava Pietro Magni e, nato ala sinistra, finì per vestire tutti i numeri di maglia dall'1 all'11, in un'epoca in cui il numero indicava il ruolo esatto. La maggior parte di questi ruoli li ricoprì nei suoi sei anni di Juventus negli anni Quaranta: addirittura una volta giocò in porta a causa dell'indisponibilità di entrambi i portieri Sentimenti e Peruchetti! Uno degli eroi bianconeri dimenticati.