Stagione 2012-13, dopo l'oblio dei settimi posti e la rinascita col primo scudetto di Conte, la Juventus torna in Champions League e torna a qualificarsi per gli ottavi di finale. L'urna della Uefa assegna ai bianconeri il Celtic, con andata in Scozia. La Juve è troppo forte per la squadra di Glasgow e regola la pratica già a Celtic, con un 3-0 che non ammette repliche. E il secondo gol juventino è una perla di Claudio Marchisio: azione in verticale, con sponda perfetta di Matri per Marchisio, che manda al bar il diretto marcatore e trafigge Forster.