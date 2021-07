La possibile cessione diapre una porta sul mercato della Juventus: per il centrale turco si è fatto avanti il Borussia Dortmund, che se dovesse investire quei 35/40 milioni chiesti dai bianconeri - e prenderlo subito a titolo definitivo - libererebbe uno slot in più da extracomunitario alla Juve: il giocatore infatti arrivò nel gennaio 2019 al Sassuolo da extracomunitario, e in caso di cessione i bianconeri avrebbero due slot. Il primo potrebbe essere occupato da Kaio Jorge del Santos, l'altro, in caso di improvviso addio di Ronaldo, può essere il brasiliano Gabriel Jesus.