La nuova Juventus ha già iniziato a lavorare in vista della prossima stagione. Sabato si scenderà in campo per la prima amichevole contro il Cesena, intanto Massimiliano Allegri prova a disegnare la squadra con i giocatori che ha a disposizione. Quando rientreranno tutti i nazionali reduci da Europeo e Coppa America avrà un quadro generale della rosa, che vorrebbe fosse composta da non più di 22/23 giocatori, in modo da poter pescare dall'Under 23 se ce ne fosse bisogno. Lo fa sapere il Corriere dello Sport, secondo il quale, quindi,