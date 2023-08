Quando a Federicoè stato chiesto della "rabbia", o comunque di un atteggiamento diverso, l'attaccante non ha avuto tentennamenti: "Sì", ha risposto. Argomentando in versione politica, senza affilare la lama eppure entrando dritto al cuore della questione: bisognava cambiare, dare l'addio ufficiale a quel calcio universalmente riconosciuto come vecchio, perciò obsoleto.L'aggressione, quell'andare "così alti" come diceva, è esattamente ciò che Allegri si aspetta di vedere. Stavolta con costanza. Un atteggiamento da indossare come seconda pelle. Non sarà l'unica, però: la differenza è già sostanziale e in almeno quattro punti.