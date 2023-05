Il sentimento che prevale dopo la gara dell'Allianz Stadium contro ilin casa Juventus è uno: la. Nonostante la gioia per quel inserimento di Federicoche è valso il pareggio e la sfida per un posto nella finale di Budapest ancora tutto aperto. Cosa recrimina questa volta la Juve? Quei tacchetti di Badè sulla tibia di Adrien. Da subito hanno alimentato le polemiche tra i bianconeri che chiedevano almeno che l'azione venisse rivista al. Rabbia che si è alimentata poi al triplice fischio quando compagni e dirigenti hanno visto le ferite inferte al centrocampista francese con quel contatto. Come riferisce Tuttosport.Ancora errori arbitrali contro la Juventus. Non è di certo la prima volta in questa stagione. Si pensi alla mancata visione di Antonioche teneva tutti in gioco e il conseguente gol annullato contro la Salernitana. Al calcio di rigore diquando il monitor del Var era fuori uso e il rigore è stato concesso alla cieca. Ma poi ancora a quello che richiama Fabbri in Juve-Napoli per un contattoprima del vantaggio bianconero annullato dopo il richiamo al fischietto che aveva chiaramente indicato di proseguire e le immagini fanno vedere che non si trattava di “chiaro ed evidente errore”. Una serie di errori che hanno reso nervosa la Juventus, che ora deve cercare di recuperare la calma e riscattarsi sul campo.