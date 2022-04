Come racconta La Gazzetta dello Sport, la Juve è decisamente cambiata. E l'ha fatto dal match con l’Inter in campionato (ma anche nel primo tempo con il Villarreal), quando i bianconeri hanno modificato atteggiamento e modulo in campo. "Allegri, forte di ritrovate certezze difensive e di convinzione (grazie al filotto di risultati utili) è passato alla fase “Osare”: 4-2-3-1 contro i nerazzurri 3-5-2 a Cagliari per l’assenza di Morata", scrive il quotidiano.