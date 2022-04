5









Nel post Fiorentina, Massimiliano Allegri ci ha scherzato sopra. Ironico, ma con una punta di sconforto: in tutto il corso della stagione, il tecnico livornese ha dovuto farei conti con assenze pesanti, infermeria piena e scelte di formazione spesso obbligate. Questo ha dato il via ad un circolo vizioso, che Tuttosport definisce “virus degli infortuni”, ovvero: le assenze obbligano i disponibili a giocare di più, a stressare il fisico e, quindi, diventare più fragili e inclini ad infortuni. Niente turnover, la Juve è degli stakanovisti, ed è sempre il quotidiano torinese ha mettere in fila i calciatori della rosa della Juventus, per minutaggio.



Szczesny 3.330



De Ligt 3.318



Cuadrado 3.036



Morata 2.912



Rabiot 2.877



Locatelli 2.850



Danilo 2.406



Alex Sandro 2.385



Bonucci 2.314



Dybala 2.182



McKennie 1.954



De Sciglio 1.712



Bernardeschi 1.620



Bentancur 1.585



Arthur 1.426



Chiellini 1.406



Vlahovic 1.257



Chiesa 1.203



Pellegrini 1.121



Kean 1.118



Rugani 1.077



Kulusevski 976



Perin 840



Zakaria 546



Kaio Jorge 125



Ramsey 112



De Winter 81



Aké 65



Ronaldo 30



Soulé 4



Miretti 2



Da Graca 1