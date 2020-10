1









Andrea Agnelli è convinto che per regolamento sarà un 3-0 per i bianconeri a tavolino senza giocare la partita. Lo riporta il Corriere dello Sport, sottolineando come la Juventus non abbia dubbi per quanto riguarda la propria posizione sulla sfida giocata contro il Napoli. De Laurentiis vuole il rinvio e vorrebbe anche evitare la penalizzazione, un tema per cui si aspetta la presa di posizione del Giudice Sportivo.