L’operazione, le mancate entrate a causa della chiusura degli stadi, il conseguente aumento di capitale e l’anticipo da 75 milioni di Exor. È ormai noto:. Partendo da questo presupposto, questa mattina il Corriere dello Sport ha fatto un’analisi delle operazioni di mercato della società bianconera. Come prima cosa, però, il giornale ha citato uno studio del portale, esperto in calcio ed economia, offthepitch.com, secondo cui. Dietro, staccato di molto, il Real Madrid a +60 milioni, poi Lione, Tottenham, Parma, Hertha, Wolverhampton, Watford, Fiorentina, Atalanta, Leeds, Barcellona. A pesare in questa speciale classifica,: “Sull’incremento del debito bianconero influisce l’operazione Pjanic-Arthur, in realtà compensazione tra debito e credito verso il Barça, ma le ultime operazioni segnalano un problema: perché un club con 400 milioni di aumento di capitale in ponte ricorre a tecniche di palese rinvio dei costi e degli esborsi finanziari? Per i costi vuole forse alleggerire i prossimi due bilanci per rientrare nel Fair Play Finanziario. Impresa disperata, date le perdite degli ultimi 3 anni (150 milioni) a cui si aggiungerà quella del 2020/21, certamente superiore a 200 milioni. La strategia di rinviare l’esborso (anche a costo di ridurre il potere negoziale nel prezzo del cartellino) rivela tensioni di cassa confermate dall’anticipo di 75 milioni della quota Exor”ACQUISTI – La trattativa per Locatelli è stata una delle telenovele dell’estate. Prima dell’esplodere della questione Ronaldo. In particolare, si è discusso molto del pagamento dilazionato della Juventus nei confronti del Sassuolo. Una formula che si è ripetuta anche con l’operazione Kean: “Nell’estate delle ristrettezze, in un mercato “creativo” dominato da formule di pagamento innovative,. L’acquisto di Locatelli è un prestito con obbligo di riscatto del cartellino nel 2023: un acquisto a termine da 25 milioni, più 12,5 di bonus. Il riscatto è soggetto a condizioni così scontate da essere certo ma il club rinvia l’acquisto spostandone al futuro l’ammortamento, sempre che i revisori lo consentano. Il riacquisto di Kean (dopo il divorzio da CR7) segue lo stesso schema, simile anche nelle cifre.”DEBITI – L’analisi del quotidiano sportivo prosegue con la domanda: che tipo di debito generano queste operazioni? “Anzitutto è debito occulto, perché mascherato da prestito ma badando alla sostanza, più che alla forma, i principi contabili internazionali esigono di dare visibilità agli impegni finanziari. Vedremo come sarà rappresentato l’obbligo di acquisto nel bilancio. Il problema è poi anche la finalità perché la funzione del debito finanziario è sostenere gli investimenti in ottica di lungo periodo, in concorrenza al capitale degli azionisti, mentre il debito commerciale serve a compensare la dilazione concessa sovente sulle vendite. Vendo un prodotto a un cliente che paga a 60 o 90 giorni e dunque pago le materie prime ai fornitori con analoga dilazione, per anticipare meno cassa. Nel caso di compravendita di cartellini (cioè beni patrimoniali) qual è la ratio di una dilazione, soprattutto pluriennale? Qualcuno si scandalizza per i due anni di prestito gratuito concessi dal Sassuolo alla Juventus, ma altri hanno acquistato giocatori con pagamento molto lungo:.”SERIE A –ma i ricavi nello stesso periodo solo del 26%. All’interno di questo dato ci sono indebitamenti altissimi (Inter, Juventus, Roma) e casi più virtuosi tra cui Napoli, Milan, Atalanta, Torino. Il debito è essenzialmente un rinvio di spese al futuro, confidando nella crescita dei ricavi e dei flussi in entrata..”