Più di tre ore di confronto oggi alla Continassa tra Massimiliano Allegri e la società. Si è parlato di tutto: dalle date del ritiro alla prospettiva della nuova stagione, passando - chiaramente - per il mercato. Ronaldo, Dybala, ma non solo. Anche nuovi acquisti, con Manuel Locatelli in cima ai desideri dell'allenatore così come lo era con Pirlo.



I DUE INTOCCABILI - Da definire anche le operazioni in uscita, tra esuberi e giocatori che rientrano dai prestiti e vanno piazzati per sfoltire la rosa (Perin, De Sciglio, Pjaca...). C'è però un punto sul quale Allegri non vuole discutere. Anzi, due. E più che punti sono giocatori: Federico Chiesa e Juan Cuadrado. Intoccabili. Incedibili. L'allenatore non ne vuole sapere di dover fare a meno di due dei migliori calciatori della stagione scorsa della Juventus, tra i pochi a salvarsi in un'annata negativa.



I MOTIVI - Chiesa è il nuovo che avanza e come lui anche De Ligt e Kulusevski - altri due intoccabili per la società - Cuadrado è quel giocatore che a inizio stagione sembra sempre debba essere messo da parte e alla fine diventa fondamentale in ogni partita. Terzino, esterno di centrocampo, ala... può giocare ovunque: è questa la sua caratteristica migliore. Il tecnico lo conosce bene per averlo già allenato a Torino, la nuova Juve ripartirà da lui e da Federico Chiesa. Firmato: Max Allegri.