9









Dopo nove anni consecutivi in cui ha dominato la Serie A in lungo e in largo, in questa stagione la Juventus si trova a inseguire altre squadre per la vittoria del campionato. Non una, ma ben due: i bianconeri sono dietro l'Inter e il Milan, e l'ultimo pareggio contro il Verona non ha certo aiutato a diminuire la distanza. La squadra di Pirlo, ad oggi, è a -10 dai nerazzurri dell'ex Conte e a sei punti di distacco da Ibra e compagni. In attesa di capire quando si recupererà la partita contro il Napoli - probabilmente a metà marzo - al momento la Juve ha una partita in meno delle altre due e in caso di vittoria contro gli azzurri potrebbe avvicinarsi all'Inter. I tifosi bianconeri intanto sono spaccati in due, tra chi pensa che Pirlo sia già fuori dalla lotta scudetto e chi spera in una rimonta nel giro di tre mesi. E voi da che parte state?

VOTA IL SONDAGGIO