PRESSING, SABATINI, TREVISANI E ZAZZARONI: LA LITE

La Juventus si sa, fa anche discutere. Ieri sera negli studi di Pressing su Italia Uno infatti c'è stata una lite tra Riccardo, Ivane Sandro. Il botta e risposta:"L'espulsione di Milik è colpa di Milik cosa c'entra Allegri"."Chi ha messo Milik in campo?"- "Il giocatore espulso è colpa dell'allenatore?""Ah quindi se fa gol è merito dell'allenatore?""No, ma vale per tutti. Il giocatore espulso è colpa del giocatore""Ma ti ricordi la partita di Coppa Italia quando Milik ha fatto tre gol? Eri a cena fuori per caso quella sera?"- "Vlahovic e Milik era la prima volta da inizio anno che giocavano insieme"."Ho 62 anni, seguo il calcio da sempre, è la prima volta che sento una cosa del genere: un giocatore espulso è colpa dell'allenatore"."Yildiz stava bene, aveva bisogno di fiatare, non puoi giocare così con l'Empoli""Stai dicendo che contro l'Empoli non puoi giocare con Milik e Vlahovic?""Danilo è diffidato da cinque partite, ha fatto un fallo nelle ultime cinque. Perchè devi fare giocare Alex Sandro?""Perchè Elkann non chiama te, dovrebbe chiamare Trevisani al posto di Allegri, tu non parli di calcio"."Proviamo a parlare di calcio? La Juventus deve giocare contro l'Inter, l'allenatore ritiene di poter vincere facendo riposar Danilo nonostante manchino Rabiot e Chiesa e fa riposare Yildiz. Fa scelte discutibili, le scelte non vanno bene.Chi gioca al posto di Yildiz si fa cacciare e fa molto male. Analizzando le cose sono andate male. La Juve ha sbagliato lettura della partita, scelte dei calciatori".

