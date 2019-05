Si è chiusa la prima stagione della Serie A su Dazn, con numeri importanti: sono oltre 81 milioni le ore di contenuti visti da agosto ad oggi, pari a più di 9.200 anni di streaming. Tra gli eventi più visti che riguardano la massima serie italiana, dominano in particolare due con la Juventus protagonista: il primo è stato infatti Inter-Juventus dello scorso 27 aprile, mentre il secondo Juventus-Roma del 22 dicembre 2018. Al terzo posto, infine, ecco Milan-Napoli del 26 gennaio. Restando al calcio, in Serie B guida l'elenco Lecce-Brescia del 28 aprile, mentre a livello internazionale ecco River Plate-Boca Juniors del 9 dicembre 2018 in vetta alla classifica.