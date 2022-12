Stefano, su Gazzetta, parla così del centrocampo della Juventus dopo le voci su Mac Allister."Da Emre Can a Pogba. Da Ramsey a Paredes. E, in mezzo, Rabiot e Arthur, McKennie e Locatelli, perfino Zakaria. Nell’ultimo lustro la Juve ha preso un’infinità di centrocampisti, addirittura una decina, eppure non ha mai avuto un centrocampo. Curioso? Disarmante, soprattutto: com’è possibile avere mosso tanti uomini - e anche tanto denaro - senza trovare una soluzione? Per carità, nessuno pretendeva che si tornasse ai tempi d’oro, quelli della prima finale di Champions firmata Allegri: Marchisio, Pirlo, Vidal e Pogba (il vero Pogba, mica questo) tutti insieme. Troppa grazia. Fra il troppo e il quasi niente di queste ultime stagioni, però, deve esserci una via di mezzo, magari non straordinaria però buona, accettabile. Macché".