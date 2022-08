Si è conclusa da poco la prima uscita ufficiale della Juventus, la quale ha annichilito il Sassuolo con un secco 3-0. A mettere il sigillo sul match ci hanno pensato Dusan Vlahovic (autore di una doppietta) e Angelautentico protagonista di una prestazione da fenomeno vero. L'argentino ha infatti rubato la scena sin dai primi palloni toccati, contendendosi con il serbo la palma del migliore in campo.- Intendiamoci, che Di Maria sia un fuoriclasse non serviva vederlo in bianconero, ma osservarlo 'da vicino' fa un effetto ben differente che vederlo di rado negli altri campionati. Gli sono bastate un paio di fughe sulla fascia e qualche finta ad ubriacare la difesa neroverde per entrare nel cuore dei tifosi, conquistato definitivamente con la prima rete dell'anno per Madama e con l'assist al bacio per DV9. Dunque, tirando le sommee questo spiegherebbe anche il perchè di tanta insistenza nel portare a termine l'operazione da parte degli uomini di mercato della Vecchia Signora.