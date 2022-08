Tocca al Fideo. Ad Angel. La Juventus conta già sulle invenzioni, sui guizzi, sulle giocate estemporanee del suo campione, chiamato ora alla prova 'provata' del campo. L'argentino, come racconta La Gazzetta dello Sport, è diventato bianconero più di un mese fa e ha avuto tutto il pre campionato per ambientarsi e dimostrare che questa squadra non può fare a meno di lui. Ora tocca affinare l'intesa con Dusan Vlahovic, apparso in ritardo di condizione.Il quotidiano racconta come Di Maria - dal 2010 a oggi - sia il terzo giocatore ad aver fornito più assist nei top 5 campionati europei, meglio di lui hanno fatto solo Messi e Muller. Nell’ultima stagione con il Psg l’argentino ha avuto un rendimento nettamente superiore alla media per assist, occasioni create e cross, ciò che è mancato alla Juventus. Domani sera, Allegri dovrebbe schierarlo esterno a destra nel 4-3-3, ma in futuro non è escluso qualche test da seconda punta.