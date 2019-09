di Nicola Balice

Da Ronaldo ci si aspettano sempre cose straordinarie e così, anche in giornate in cui regala un gol e un assist come contro il Verona, c’è addirittura il rischio di considerare la sua prestazione poco sopra la sufficienza. Assieme a Bonucci, Alex Sandro e Matuidi, CR7 è l’unico a non aver saltato neanche un minuto nelle prime cinque partite della stagione ma con ogni probabilità lo stop arriverà domani sul campo del Brescia. Come svelato da Sarri, CR7 è alle prese con un piccolo problema muscolare agli adduttori. Niente di grave, ma la cautela è obbligatoria. Per questo è facile che domani al Rigamonti il portoghese non sia in campo dall’inizio. Sarà la prima Juve senza di lui in questa stagione. Che soluzioni adotterà Sarri?



Senza l’ex stella del Real Sarri potrebbe partire con Dybala e Higuain dall’inizio oppure con uno dei due in avanti, Cuadrado e Bernardeschi ai lati. Per l’argentino ex Napoli, invece, è stato tirato un respiro di sollievo visto che sono estate escluse fratture al setto nasale dopo la botta subita contro il Verona. Durante l’allenamento odierno, Sarri ha testato anche le sue condizioni fisiche, così come quelle di Ronaldo il cui forfait, però, è praticamente certo. Oltre alle partite con la Juventus, CR7 ha giocato anche tutte le sfide con la sua nazionale in questa prima parte di stagione. Un tour de force a cui si era sottratto lo scorso anno, tornando a giocare con la nazionale portoghese solo mesi dopo il suo debutto con la Juve. Al Rigamonti, la sfida per Sarri sarà doppia. Il Comandante bianconero ha sempre indicato Cristiano come il vero insostituibile della squadra. Ha parlato con lui e solo con lui il giorno dopo la prima conferenza stampa in bianconero e sia Sarri che Martusciello, anche di fronte alle telecamere, si sono sempre prodigati per metterlo un gradino sopra tutti gli altri. Un vezzo che, tra l’altro, non tutti gli osservatori hanno accolto con favore. Pur non essendo assolutamente una diretta concorrente, il test di Brescia sarà probante sia dal punto di vista tecnico che mentale. La Juve dovrà dimostrare di non essere dipendente da Cristiano. Sulla carta non dovrebbero esserci problemi ma questa Juve di inizio stagione ha dimostrato di avere tanti alti e bassi, gestibili anche grazie alla presenza di CR7 in campo. Un lusso che domani la Vecchia Signora non potrà permettersi.