La Juventus è tornata prepotentemente all'attacco per Mauro Icardi. In vista della prossima stagione e dell'estate Paratici avrebbe riaperto i contatti e anche il calo di rendimento dell’attaccante argentino non sarebbe casuale: un solo gol nelle ultime 6 gare con il Paris Saint-Germain, dopo una prima parte di stagione da urlo. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, dietro l’involuzione ci sarebbe l’interesse della Juve: i bianconeri vorrebbero aprire una trattativa con il Psg, che dovrebbe riscattarlo dall’Inter e poi scambiarlo con Pjanic, offerto come contropartita tecnica. A quel punto la Juve virerebbe su Jorginho.