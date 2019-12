Nelle scorse settimane la Juventus stava pensando di prendere contatti con l'entourage del brasiliano Willian, in scadenza di contratto con il Chelsea. Il giocatore è stato proposto ai bianconeri, ma la dirigenza non è convintissima di puntare sull'ex Shakhtar. Il prossimo anno Willian avrebbe 32 anni e in più il suo status da extracomunitario complica ancora di più l'operazione.