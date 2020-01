La Juventus non prenderà nessuno in difesa nel mercato di gennaio. L'infortunio di Demiral cambia i piani della dirigenza ma non in entrata: l'unica mossa bianconera infatti è quella di togliere Daniele Rugani dal mercato. L'ex Empoli è passato in meno di ventiquattr'ore da giocatore in uscita a prima alternativa alla coppia titolare Bonucci-De Ligt.



NO A ROMERO - Tramontata quindi l'ipotesi di portare in bianconero Cristian Romero con qualche mese d'anticipo. La Juventus ha acquistato il cartellino del difensore in estate dal Genoa per 26 milioni di euro, lasciandolo in prestito in rossoblù fino a fine stagione. Ne servono 5 - di milioni - per portarlo subito a Torino, ma l'ipotesi è stata scartata da Fabio Paratici. El Cuti resterà al Genoa dove è titolare fisso nella difesa a tre: 20 presenze tra campionato e Coppa Italia e 9 ammonizioni, un dato sul quale lavorare quando tornerà alla Juve la prossima stagione. Non ora, però. Adesso la Juventus rimane togliendo Rugani dal mercato. E aspettando il pieno recupero del capitano Giorgio Chiellini.