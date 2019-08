di Alessio Salerio

Il Sarrismo muove i primi passi in casa Juventus, ma non sono altro che sprazzi, per il momento. I numeri della partita confermano che qualcosa è cambiato o, almeno, sta cambiando: 14 tiri in totale, 510 passaggi, 62% di possesso palla. Verso la porta, però, ne sono arrivati soltanto quattro e i bianconeri, c'è da dirlo, non hanno dominato, portando a casa la partita soltanto grazie alla zampata da due passi di Giorgio Chiellini. E dire che, nel primo tempo, qualcosa di nuovo si è visto, insieme a un paio di azioni degne del Sarrismo vero e proprio. Dopo una mezz'ora di rumba, in cui Cristiano Ronaldo è andato a qualche millimetro dal farsi convalidare il gol del raddoppio, però, è uscita la stanchezza e nel secondo tempo è stata la Juventus di Massimiliano Allegri a temporeggiare e conservare il vantaggio ottenuto nei primi 45 minuti.



VECCHIA SIGNORA - Al palleggio con tanti tocchi di prima e giocate pregevoli, unito a un buon pressing in fase difensiva, del primo tempo ha fatto seguito una ripresa senza sussulti e in cui la stanchezza si è fatta sentire anche più del previsto. Una Juventus sulle gambe che, se non ha subito particolari occasioni pericolose da parte del Parma, non ha creato nemmeno opportunità importanti dalle parti di Sepe. La qualità del gioco di Sarri ha lasciato spazio agli automatismi difensivi e al cinismo visto in questi cinque anni di vittorie con Allegri in panchina. Anche perché, c'è da dirlo, non è facile cambiare subito marcia in questo modo, soprattutto con Sarri preda della polmonite e lontano dai suoi ragazzi nella trasferta di Parma. Per la tanto attesa rivoluzione ci sarà da attendere, ma la Juventus vince e, per il momento, va bene così.