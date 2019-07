Sull'account ufficiale del, un'immagine storica... a tinte bianconere. Rush da una parte, Charles dall'altra. E in mezzo Aaron Ramsey, nuovo acquisto gallese della Juventus. A tal proposito, nella conferenza stampa di quest'oggi , il giocatore ha parlato del paragone: "Charles? "Non sono in contatto con la sua famiglia, so che è una leggenda, non solo qui ma per tutti i gallesi. E'un giocatore da cui posso trarre ispirazione, spero di seguire le sue orme. Ha lasciato un segno profondo nella storia del club. Ha contrinbuito a scrivere la storia. Spero di poterlo emulare". Un grande esempio e una bella missione. Aaron Ramsey è pronto.