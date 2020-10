5







di Nicola Balice

La Juve non perde mai, questo è un fattore positivo. La Juve rimonta sempre, questo è un altro elemento positivo. Però c'è l'altra faccia della medaglia. Perché la Juve passa troppo spesso in svantaggio. E in assoluto pareggia troppo, quindi vince troppo poco. Eccessi che messi insieme stanno portando Andrea Pirlo a vivere una partenza al di sotto delle aspettative. La seconda peggiore della Juve campione d'Italia nell'era Agnelli, la decima nella storia del club bianconero: senza i tre punti vinti a tavolino col Napoli, la situazione sarebbe anche peggiore. Anche perché i punti persi con Crotone e Verona non tornano indietro, per quanto il campionato sia ancora lunghissimo. Non è una questione di classifica, o per meglio dire non soltanto. Ma di prestazioni, di segnali positivi che restano meno di quelli negativi. Non mancano gli alibi, vero. Ma parlare di falsa partenza è ormai qualcosa di inevitabile.



IL PARAGONE. Il paragone a questo punto è con quell'unica Juve che nella storia recente era partita peggio. Stagione 2015/2016, quella della transizione tra Berlino e Cardiff. La Juve di Max Allegri dopo cinque giornate aveva collezionato appena 5 punti, frutto di due sconfitte, due pareggi e una sola vittoria. Per la svolta è stato necessario ancora un po', poi da quando la Juve ha cambiato marcia è andata avanti senza fermarsi più, sfiorando addirittura il record di vittorie consecutive. Di quella Juve son rimasti Paulo Dybala e Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, Alvaro Morata e Alex Sandro, ma anche Sami Khedira e Gigi Buffon. Insomma non è questo un gruppo che possa farsi abbattere. E se quella volta la rivoluzione fu nell'organico, da un ciclo all'altro, con gli addii di Andrea Pirlo e Carlos Tevez, Arturo Vidal e Fernando Llorente, quella di quest'anno è una rivoluzione soprattutto progettuale o tecnica. L'inizio dell'era Pirlo, l'allenatore, passa anche dalla ricerca di certezze che non ci sono. Non ci sono ancora, questa è la speranza. Non ci sono più, questo è il rischio.



