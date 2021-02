Il direttore di Calciomercato.com Stefano Agresti ha analizzato la costruzione dell'azione dal basso, che ha causato l'errore di Bentancur in Champions: "Io credo che questa sia una moda, e spesso in questo caso gli eccessi sono sbagliati. E' un'arma che si può utilizzare ma senza abusarne, altrimenti diventa deleteria come ha dimostrato la Juve. Ogni tanto penso che lanciare la palla lunga sia una soluzione che permette di non rischiare e costruire comunque azioni importanti. Ci sono squadre che hanno creato la loro fortuna, nella storia, con lanci lunghi e spizzate del centravanti".