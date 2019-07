Con Adrien Rabiot la "French Connection Juve" continua pic.twitter.com/PTAuzuSjZI — JuventusFC (@juventusfc) 3 luglio 2019

in questo passato recente con i tanti protagonisti dalla Francia che hanno fatto sognare i tifosi bianconeri. E' un video di oltre cinque minuti che celebra i transalpini, in onore dell'arrivo di Adriena parametro zero dal Paris Saint-Germain. Si parte da David, miglior marcatore straniero nella storia bianconera, per poi passare a Michel, gioiello della Juventus negli anni '80, Paul, Zinedinee tutti gli altri. Ecco lo splendido video: