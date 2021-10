L'ha ricordato anche l'account ufficiale della, che un po' mostra i segni di fierezza, un po' racconta cosa voglia dire rinascere perfettamente dalle proprie e vecchie ceneri. Allegri sta 'allegrando' e rallegrando un ambiente intero: è il quarto 1-0 di fila.Comunque, in tempi di magra, ogni raccolto è pane tra i denti, sazia qualsiasi altro appetito.Contro l'intuizione Sarri, la perseveranza su Pirlo. Un passo indietro diventa l'unico passo in avanti. E queste notti sono proprio magiche: nessuno a chiedere indicazioni sul futuro. I primi a farlo, sono fulminati con lo sguardo delle classifiche: la ripresa in campionato, la grande cavalcata in Champions League. Quest'ultima, senza subire alcun gol.Ma la Juve può fare qualcosa in più? Può cambiare modo di giocare, generare più occasioni, sfruttare questo cinismo anche in determinate occasioni? Assenze e condizione indicano che forse la strada da seguire è quella battuta adesso: chiudersi e ripartire, tentare la giocata come quando - ed è stato il caso dello Zenit - davanti si ha una formazione che ha la tua stessa impronta tattica (e forse più qualità a centrocampo).Un ciclo inesauribile, quello, mentre la vecchia anima della Juventus sembra rivivere in una squadra completamente nuova e aggrappata una volta alle sgasate di Chiesa e quell'altra ai cross di De Sciglio. Un'eterna dannazione, per Allegri. Che continua a ripetere: "Migliorare negli ultimi 20 metri". Quasi una preghiera personale per evitare una stagione di inutili parole.