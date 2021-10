Il giornalista Tony Damascelli, dalle colonne di Tuttosport, ha parlato del big match di domenica sera tra: "Il nostro “clasico”, avvelenato da sempre, in campo e fuori, dai tempi di Helenio Herrera a quelli di Antonio Conte. Domenica sarà appena diverso, per la situazione di classifica, per il carattere degli allenatori, non certamente per la temperatura di San Siro (...) Allegri va al sodo, la squadra non pratica un football acchiappante, non eccita, non esalta ma vince e questo sta scritto sull’almanacco, al di là del giudizio estetico o adanesco. Inzaghi dopo un avvio fresco e convinto si è smarrito come gli accadeva con la Lazio, gli sono venuti a mancare, tra viaggi e infortuni, alcuni elementi chiave, in Coppa ha ritrovato Dzeko che abbisogna di un sodale in avanti e questo è Lautaro libero dagli impegni dell’albiceleste, la difesa è composta da tre corazzieri che incontrano difficoltà quando la squadra si allunga e su questo dato la Juventus dovrà riflettere."