La Juve ha bisogno di vendere: i bianconeri hanno necessità di mettere a bilancio alcune plusvalenze entro il 30 giugno. Ecco perché Paratici si troverebbe difatti in missione. I nomi in uscita? Restano quelli di Joao Cancelo - a un passo dal vestire la maglia del Manchester City - e anche quello di Alex Sandro, autore di prove altalenanti ormai nelle ultime due stagioni. La valutazione del brasiliano, scrive La Repubblica, è praticamente simile a quella del portoghese: un colpo tra i 50 e i 60 milioni di euro per rimettere a posto le casse juventine. E se per Cancelo una quadra pare sia stata trovata con i Citizens, c'è da capire le intenzioni del Psg per Sandro. Leonardo, fresco di nomina - non ancora ufficiale -, potrà agevolare la trattativa.