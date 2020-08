1









Secondo quanto riporta il Sun, il Manchester United ha trovato l'accordo per il rinnovo di Paul Pogba: si va verso la firma su un contratto di cinque anni, con il centrocampista francese che sarà blindato. Così i Red Devils provano ad allontanare gli interessamenti di Juventus e Real Madrid, i club che sono da almeno un anno sulle tracce di Pogba. Paratici aveva avviato i contatti per provare a riportarlo in bianconero, poi la pandemia dei mesi scorsi ha costretto la Juve a ridimensionare i piani. E ora c'è il rinnovo a un passo con lo United.