Si parla tanto della Juventus al "Club" di Sky Sport, con la sconfitta casalinga contro il Sassuolo a far discutere e a porsi svariate domande su quali debbano essere adesso gli orizzonti della squadra di Allegri.la Juve ora, forse, dovrebbe esplicitamente comunicare ai propri tifosi che, al termine di un periodo magnifico di successi, è il momento di lottare per altri obiettivi che non siano la vittoria a tutti i costi.