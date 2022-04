Questa è la Juve delle contraddizioni: la Juve che ha un gran potenziale ma spreca il suo centravanti, la Juve che tiene il ritmo basso, "la Juve che ripete allo stremo il solito copione ripetitivo e prima poi la sfanga, perché i giocatori non mancano, ma fa sempre una fatica enorme. Se però trova un Bologna che si chiude così bene, sono guai. La verità è che, in undici contro undici, i bianconeri non avrebbero mai raggiunto l’1-1". Così Fabio Licari su La Gazzetta dello Sport.