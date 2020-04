Sfoglia la GALLERY per vedere i tre candidati, CLICCA QUI PER VOTARE

Continua il nostro sondaggio "La Juve del Millennio", un divertissment che abbiamo lanciato per tenere compagnia ai tifosi durante questo periodo di emergenza coronavirus. Così, dopo aver chiuso la porta con Gigi Buffon, sigillato la difesa con, è stata la volta dei centrocampisti. In regia, tutti in piedi per Andrea, mentre al suo fianco, dopo Edgar, è stata scelta anche la seconda mezzala. Una sola stagione nel nuovo millennio è bastata a Zinedineper completare una linea mediana che, oltre ad essere tecnicamente forte, è anche alquanto complementare. Così, grazie al 78,8% di preferenze Zizou ha superato il suo connazionale Paul Pogba (​15.3%), oltre a Alessio Tacchinardi e Patrick Vieira. Ora, si salta in avanti, con il primo dei tre posti riservati all'attacco. Sfida la cardiopalma, tra tre nomi importantissimi della storia bianconera.