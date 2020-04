Continua il nostro sondaggio "La Juve del Millennio", un piccolo gioco con cui passare il tempo in queste giornate di quarantena che ci aiuterà, grazie ai voti dei tifosi, a ricostruire la formazione bianconera più forte dal 2000 ad oggi. Già completa la difesa e ovviamente è stato scelto il portiere., in cabina di regia nel nostro 4-3-3 c'è Andrea Pirlo che nell'ultimo sondaggio ha battuto nettamente gli altri due contendenti: Emerson e Pjanic , ce ne saranno due ovviamente e i contendenti non sono più tre ma quattro.