Alex Del Piero batte Paulo Dybla ed è praticamente un plebiscito (86.6% dei voti) quello che vede l'ex capitano bianconero prendere posizione nella squadra del Millennio che comprende tanti dei suoi ex compagni in bianconero. ADP ha battuto Paulo Dybala e Mauro Camoranesi nel primo dei tre sondaggi sull'attacco della Juve del Millennio. Per ora è questa la formazione scelta dai nostri lettori:Mancano ancora tre sondaggi alla fine: due attaccanti e un allenatore.Per i prossimi due giorni si potrà scegliere tra Pavel Nedved, Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic, tre che hanno scritto la storia della Juve.