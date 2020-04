"La Juve del Millennio" è il sondaggio lanciato da Ilbianconero.com per ricostruire la storia recente della Juventus. Dal 2000 ad oggi, appunto. E la formazione la scegliete voi. In porta Gigiha battuto Szczesny, nel ruolo di terzino destroha superato Lichtsteiner e Dani Alves, a sinistrasi è imposto su Alex Sandro. Ora è il turno dei centrali: il primo che è avete scelto è l'attuale capitano Giorgio Chiellini che ha eliminato Cannavaro e Montero, chi mettete vicino a lui? Ci sono due giorni di tempo, CLICCA QUI PER VOTARE