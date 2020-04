Vent'anni di Juve. Tra gol, vittorie, trofei e campioni. Ma anche emozioni, lacrime e abbracci. Vent'anni di Juve da racchiudere in una top 11. La vostra top 11.Si scende in campo con un 4-3-3, ruolo per ruolo si sfideranno due juventini o ex e il vincitore farà parte della Juve del millennio. Avrete due giorni per votare, prima di scoprire i risultati del sondaggio e passare al ruolo successivo.Prima sfida in archivio.. Una vittoria schiacciante per Gigi, campione del mondo con l’Italia nel 2006, e poi 9 scudetti, 6 Supercoppe e 5 Coppe Italia con la Juve. Non poteva che essere lui il portiere de ‘La Juve del millennio’.Nella nostra formazione ideale proseguiamo, con la scelta fra tre terzini destri che, in diverse annate, si sono resi protagonisti con la Juve. Partiamo, in ordine temporale, da Lilian, arrivato in bianconero nel giugno del 2001 per 70 miliardi delle vecchie lire: il francese ha giocato fino al 2006 da assoluto protagonista, sia da terzino che da centrale di difesa. Palmares di tutto rispetto: due scudetti e due Supercoppe vinti. Poi Stefan, dal 2011 al 2018 alla Juve: lo svizzero, abile anche nel 3-5-2, è stato uno dei cardini della rinascita bianconera, guidata da Conte in panchina. Sette scudetti, consecutivi, 5 Coppe Italia e 4 Supercoppe formano un bottino di altissimo livello. Nella lista includiamo poiche, seppur per un solo anno, nel 2016/17, ha vinto scudetto e Coppa Italia, siglando tanti gol decisivi: in Champions contro Porto e Monaco, nella fase a eliminazione diretta, e in finale di Coppa Italia con la Lazio. C’è anche lui nella scelta al miglior terzino destro bianconero del millennio.Chi preferisci? VOTA QUI