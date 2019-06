La Juventus non pensa soltanto al presente in vista del prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, Fabio Paratici sarebbe vicino a tesserare un giovane talento classe 2003 in arrivo dalla Repubblica Ceca. Si tratta del giovanissimo attaccante Filip Vecheta, che milita nello Slovacko, club di prima divisione. A 16 anni appena compiuti, Vecheta potrebbe approdare a Torino con la maglia bianconera, iniziando il proprio percorso a partire dalla Primavera, per poi tentare il salto in prima squadra a tempo debito.