La Juventus è al lavoro non soltanto per rinforzare la rosa di Maurizio Sarri in vista della prossima stagione, ma anche per aggiungere pezzi importanti alle proprie squadre giovanili in ottica futura. Secondo quanto riportato da GiovaniBianconeri.it, infatti, i bianconeri avrebbero chiuso l'affare per Andriy Firman, esterno d'attacco classe 2005 in arrivo dal Cesena. Il giovane ucraino si unirà alla squadra Under 15 a partire dalla prossima stagione.