La Juventus non lavora soltanto per rinforzare la prima squadra di Maurizio Sarri in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, ci sarebbero due nomi caldi nel mirino della dirigenza bianconera per la squadra Under 23: Hamza Rafia, trequartista classe '99 del Lione, e Reinier, pari ruolo classe 2002 del Flamengo. Se l'affare per Rafia sembra ormai essere in chiusura, il talento brasiliano è seguito da tanti grandi club e costa 30 milioni di euro per convincere il club a cederlo.