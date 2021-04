Juve in crisi, squadra da rifondare. E' questo il ritornello che si sente da tempo, mentre intanto la società sta valutando tutte le varie opzioni per il futuro. Una delle poche certezze - o almeno così dovrebbe essere - sono i tre giocatori dai quali ripartire: Matthisj de Ligt, Juan Cuadrado e Federico Chiesa. Loro, non si toccano. Sono la base dalla quale ricominciare, ai quali bisogna aggiungere anche Danilo e Dejan Kulusevski. Valutazioni in corso su Rabiot, Ramsey e Alex Sandro.