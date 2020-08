Luca Zanimacchia, attaccante esterno classe '98. Gli è bastato poco meno di mezz'ora contro il Cagliari, suo esordio assoluto in Serie A, per conquistare tutti i tifosi. C'è chi l'avrebbe voluto vedere largo a destra al posto di Bernardeschi, ma invece stasera sta giocando addirittura a sinistra al posto di Cristiano Ronaldo, che lo osserva dai seggiolini dello Stadium. Questo è il debutto da titolare per il giocatore arrivato nel 2018 dal Genoa. Decisivo con una doppietta in semifinale nella vittoria della Coppa Italia da parte dell'Under 23, quando era in D nel Legnano aveva fatto anche un provino con la Juve ma il Genoa anticipò i bianconeri. Il suo arrivo a Torino però era solo rimandato.