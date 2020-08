Simone Muratore, centrocampista classe '98. L'abbiamo già imparato a conoscere nell'ultima gara contro il Cagliari quando ha debuttato da titolare in Serie A. In questa stagione ha giocato anche in Champions League, entrando nel finale contro il Leverkusen: non male come esordio in prima squadra! Ma questi sono gli ultimi scorci di Juve per Muratore, che i bianconeri hanno già venduto all'Atalanta per 7 milioni di euro. Del resto, è un giocatore ideale per Gasperini, dato che abbina grande fisicità e presenza in zona gol.