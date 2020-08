Gianluca Frabotta, terzino sinistro classe '99. Nel primo tempo di Juve-Roma si è segnalato per una bella iniziativa sulla sua corsia, terminata con un missile rasoterra di poco a lato. Cresciuto nel Bologna, ha giocato tra i professionisti nei prestiti al Renate e al Pordenone, dove ha giocato 6 mesi contribuendo alla promozione in B. L'estate scorsa l'ha acquistato la Juventus: ha militato nell'Under 23 di mister Pecchia e ha pure segnato nel gara di playoff di Serie C vinta 2-0 col Padova (l'1-0 era stato siglato da Zanimacchia, anche lui in campo stasera contro la Roma).