Ieri sera è arrivato un altro brutto ko per il Napoli. La squadra di Gattuso ha perso 2-1 in casa del Genoa e ora l'allenatore rischia seriamente la panchina. La gara con la Juventus sarà decisiva per l'ex centrocampista del Milan, che prima di giocare contro i bianconeri dovrà affrontare l'Atalanta nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Se dovesse ottenere due risultati negativi nelle prossime due partite, il presidente De Laurentiis potrebbe davvero pensare all'esonero.