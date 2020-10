4









La Juventus ha ancora il monte ingaggi più alto della Serie A, ma dà l'esempio in questo periodo di grande difficoltà economica e fa crollare quel dato. Sono infatti 58 i milioni in meno spesi rispetto alla scorsa stagione per gli stipendi dei giocatori, che portano il totale complessivo a 236 milioni lordi all'anno. In vetta c'è naturalmente Cristiano Ronaldo, seguito da De Ligt e Dybala, che potrebbe portare un sostanzioso aumento con il prossimo rinnovo. Le uscite in prestito di Douglas Costa, Rugani e De Sciglio fanno respirare il bilancio, su cui pesa ancora la permanenza di Khedira con i suoi 6 milioni netti all'anno. Partiti invece Higuain, che guadagnava 7,5 a stagione, Pjanic (stessa cifra) e Matuidi, che ne incassava 4. Il bianconero che prende meno soldi è Frabotta con 100mila euro netti a stagione. Ecco tutti gli stipendi bianconeri, giocatore per giocatore: scorri verso il basso o clicca la gallery.